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Власть

Кыргызстан и Казахстан приступают к переговорам по углублению сотрудничества

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев примет участие в заседании межправительственного кыргызско-казахского совета 16-17 августа в городе Астане.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, на заседании будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами. По итогам мероприятия ожидается подписание итогового протокола и ряда двусторонних соглашений.

Мухаммедкалый Абылгазиев встретится с казахским коллегой Бахытжаном Сагинтаевым. Вместе они примут участие в церемонии присвоения имени Чингиза Айтматова одной из улиц Астаны.
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