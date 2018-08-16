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Власть

Кыргызстанцев обещают избавить от бумажной волокиты. В очередной раз

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по подключению государственных органов к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Глава правительства отметил, что в апреле создано государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия» (ГП «ЦЭВ») и утверждены требования к взаимодействию информационных систем в рамках межведомственного электронного проекта «Тундук».

Разработан сайт «Тундук», где участники системы могут получить ответы на все интересующие вопросы. Разработан и согласован проект плана разработки первоочередных баз данных государственных органов. Определены 76 первоочередных баз данных 24 госорганов с указанием срока начала работы базы данных в системе «Тундук».

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что президент страны Сооронбай Жээнбеков на заседании Национального совета по устойчивому развитию отметил, что скорейшее внедрение системы «Тундук» является актуальной задачей для всех ветвей власти.

«Разработка и внедрение баз данных и их подключение к системе «Тундук» является приоритетной задачей для всех государственных органов. Кроме того, пришло время на законодательном уровне приступить к разработке мероприятий по исключению норм о предоставлении физическим и юридическим лицам справок в бумажном виде. Для этого необходимо использовать информацию в электронном виде через государственный портал электронных услуг или самостоятельно получать информацию через систему «Тундук», — отметил премьер-министр.

Граждане не должны собирать справки для предоставления в другие госорганы. Для этих целей и существует система «Тундук».

Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он напомнил, что каждый руководитель министерства и ведомства будет нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач.

«Необходимо провести инвентаризацию государственных услуг, учитывая, что некоторые из них уже на сегодня потеряли свою актуальность. На данный момент имеется 360 государственных услуг. Из этого списка Государственным комитетом информационных технологий и связи в июле 2017 года была определена 191 услуга, подлежащая внедрению для государственного портала электронных услуг», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как проинформировала директор Государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия» Нурия Кутнаева, в настоящее время проведены технические мероприятия по подключению министерств, ведомств и их подведомственных подразделений. Обеспечен обмен данными между 7-10 государственными органами: Министерство финансов, Государственная налоговая служба, Социальный фонд, Государственная регистрационная служба, Фонд обязательного медицинского страхования, Государственная таможенная служба.

Говоря об инвентаризации справок, она отметила, что в некоторых случаях государственные органы требуют приносить по несколько справок. Здесь есть причины для коррупционных рисков и неэффективной системы взаимодействия между государством и гражданами. Планируется провести анализ, какие функции и услуги по выдаче справок можно и нужно автоматизировать в приоритетном порядке.
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