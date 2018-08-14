Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетит Туркменистан

Президент Сооронбай Жээнбеков посетит с государственным визитом Туркменистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, поездка запланирована на следующей неделе. В Туркменистан Сооронбай Жээнбеков отправится по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Сооронбай Жээнбеков также примет участие в качестве почетного гостя в Саммите глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посещал Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.