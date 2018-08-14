Каких кадровых назначений ждать в Бишкеке, рассказали в мэрии

Пока в столичном муниципалитете кардинальных кадровых перестановок не ожидается. Об этом 24.kg сообщил и.о. руководителя аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, мэр Азиз Суракматов пока назначил только двух и.о. руководителей — аппарата мэрии и первого вице-мэра, чьи должности вакантны.

«О других кадровых изменениях мэр сказал, что посмотрит, кто и как работает, и только потом примет решение. Азиз Суракматов провел совещание с вице-мэрами, где сказал, что не допустит коррупции, лоббирования чьих-либо интересов, а работать мэрия будет ради комфорта и благополучия горожан», — рассказал Балбак Тулобаев.

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Напомним, бывшего первого вице-мэра Рената Макенова задержал 7 июля ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. И.о. назначили бывшего заместителя министра финансов Кыргызстана — директора Центрального казначейства Алмаза Бакетаева.

Бывший руководитель аппарата Адылбек Садыков на прошлой неделе написал заявление об уходе. Назначение на должность происходит по конкурсу, до его проведения исполнение обязанностей возложили на Балбака Тулобаева.

Сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу мэрии Бишкека избранного главу столицы Азиза Суракматова.

Выборы мэра состоялись 8 августа. Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов, из них присутствовали 44. Мэром избрали Азиза Суракматова. За него проголосовали 43 депутата, один выступил против.