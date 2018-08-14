Активисты, школы, дороги. С чего начнет работу новое руководство мэрии Бишкека

Новый руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев рассказал 24.kg, почему принял предложение вновь стать чиновником и с чего вновь избранный градоначальник Азиз Суракматов и он начнут свою работу.

По словам Балбака Тулобаева, приближается новый учебный год, а значит внимание городских властей в первую очередь будет обращено на подготовку образовательных учреждений.

«Мы начнем с обстоятельного изучения обстановки в городе. В приоритете ситуация с детскими садами, школами, ведь скоро начинается новый учебный год», — пояснил руководитель аппарата мэрии столицы.

Балбак Тулобаев подчеркнул, что среди первоочередных задач нового руководства муниципалитета обеспечение комфорта и безопасности для бишкекчан и гостей столицы.

«Бишкек — столица нашего государства. Он должен быть комфортным и безопасным как для жителей, так и для гостей. Наша задача — обеспечить эти две составляющие», — отметил Балбак Тулобаев.

Вновь назначенный руководитель аппарата мэрии Бишкека также подчеркнул, что он лично намерен на следующей неделе встретиться с лидерами неправительственных организаций и гражданскими активистами, выражающими свою обеспокоенность по поводу ситуации в Бишкеке и критикующими городские службы.

«НПО и активисты болеют за город. Наверняка у них есть рациональные предложения. Что касается критики, мы готовы ее выслушать и работать совместно. Уверен, что наше сотрудничество будет только во благо города», — сказал Балбак Тулобаев.

Комментируя решение принять предложение Азиза Суракматова стать руководителем аппарата мэрии, Балбак Тулобаев отметил, что имеет опыт на госслужбе, поскольку работал в парламенте, правительстве и Управлении делами президента.