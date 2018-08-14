Премьер-министр объяснил, почему не стал выдвигать кандидатуру на пост мэра

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев во время представления нового мэра Бишкека руководителям структурных подразделений муниципалитета рассказал, почему не стал выдвигать кандидата на должность градоначальника.

Он отметил, что для выдвижения претендентов на этот пост у депутатов городского кенеша достаточно полномочий и опыта.

По его словам, Азиз Суракматов имеет богатый опыт работы в мэрии, и ожидания горожан будут исполнены. Он выразил надежду, что новый мэр будет работать в тесном контакте с БГК.

Азиз Суракматов поблагодарил за высокое доверие и пообещал реализовать все поставленные задачи.