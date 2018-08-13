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Власть

В Кыргызстане предлагают ввести единые дни голосования

В Кыргызстане предлагают ввести единые дни голосования. Об этом сегодня на VII заседании Национального совета по устойчивому развитию сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, избирательную систему в стране сформировали по новой модели. «В результате реформы мы смогли доказать, что выборы в Кыргызстане прошли открыто, но недостатки есть», — рассказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что в Кыргызстане 3,9 миллиона избирателей, но в список вошли только 3 миллиона из них. Более 800 тысяч человек не сдали биометрические данные. «Мы предлагаем принимать специальные меры по отдельным категориям граждан, чтобы включить их в список избирателей», — отметила глава ЦИК.

Кроме того, в Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года уделили внимание политическим партиям парламентского типа и их финансированию. «За использование административного ресурса в законодательство введут отдельную статью с запретом на занятие определенных должностей. Помимо этого мы предлагаем установить единые дни голосования два раза в год — для местных выборов. Это оптимизирует расходы», — предложила Нуржан Шайлдабекова.
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