В Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года изложен социальный заказ общества. Об этом сегодня на VII заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, по итогам общественного обсуждения стратегии развития поступило много предложений и критических замечаний. «Мы уже можем позволить себе строить планы на будущее, задуматься о долгосрочных перспективах. Для этого есть необходимые условия. Политическая, экономическая и социальная ситуации позволяют определиться с планами и начать их реализацию», — заявил глава государства.

Народ уже выразил волю относительно того, какую мы должны строить страну. В представленном документе отражено мнение общественности, ее социальный заказ. Сооронбай Жээнбеков

Он добавил, что стратегию реализуют поэтапно. Период до 2023 года будет рассмотрен отдельно, как первый этап. Обозначены проекты и конкретные задачи, которые будут реализованы в предстоящие пять лет.

«Наша цель — построить развитую независимую страну. Путь к достижению этой цели тернист и непрост. Только в условиях политической стабильности мы сможем реализовать стратегические цели», — отметил глава Кыргызстана.