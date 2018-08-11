Безопасность в небе. Отечественные компании пройдут международный аудит

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству транспорта и дорог КР усилить работу по обеспечению технической безопасности воздушных судов отечественных авиакомпаний. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

За текущий год произошло шесть серьезных инцидентов с самолетами отечественных авиакомпаний, когда лайнеры ввиду технической неисправности совершали аварийную посадку. Это недопустимо, ведь риску подвергаются жизни пассажиров. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Я требую, чтобы отечественные авиакомпании прошли международный аудит по авиационной безопасности для воздушных судов на соответствие международным стандартам», — сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил внести в оперативном порядке на рассмотрение предложения по решению данного вопроса, отметив, что авиаперелеты должны быть максимально безопасными.

«Авиапассажиры должны быть застрахованы от ненадежных и недобросовестных авиаперевозчиков», — сказал глава правительства.