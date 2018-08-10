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Власть

Правительство поддерживает вариант парламента по политике «открытого неба»

Правительство Кыргызстана решило поддержать вариант Жогорку Кенеша по законопроекту о внедрении политики «открытого неба». Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, правительство придает большое значение развитию авиационной отрасли. Но с 2003 года все попытки реализовать политику «открытого неба» были безрезультатными. Сейчас кабмин планирует провести либерализацию рынка авиаперевозок. Всем странам, изъявившим желание совершать международные полеты через Кыргызстан, в одностороннем порядке предполагается предоставление права «пятой свободы воздуха».

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«Эта инициатива призвана обеспечить взаимовыгодное сотрудничество, а также развитие добросовестной конкуренции между авиаперевозчиками и повышение уровня обслуживания. Президент неоднократно говорил, что открытость, прозрачность должны стать стимулами для преобразований во всех секторах, в том числе и авиационной отрасли. Любые коррупционные проявления должны искореняться во всех без исключения сферах», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

При этом глава правительства подчеркнул, что если «открытое небо» обеспечит безопасные полеты, дешевые авиабилеты, расширение направлений полетов, увеличение пассажиропотока, то он готов поддержать либеральный вариант проекта.

«Тем более что это положительно отразится как на экономике, так и на развитии туристической отрасли республики. Мы постоянно говорим о том, что наша страна — это рай для инвесторов, туристов. Но по факту у нас нет даже прямого авиасообщения с большинством стран мира. Правительство принимает комплекс мер по развитию туризма, и переход к политике «открытого неба» — один из первых шагов в этом направлении. Далее будут вестись соответствующая работа по улучшению инфраструктуры Международного аэропорта «Манас» и другие мероприятия», — отметил премьер-министр.

По итогам совещания Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство поддерживает вариант поправок в Воздушный кодекс, разработанный группой депутатов парламента. Предлагаемый вариант рассматривается как наиболее либеральный и отвечающий интересам граждан страны.
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