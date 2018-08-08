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Власть

Президент Кыргызстана разделил соотечественников на грабителей и созидателей

Сооронбай Жээнбеков сегодня участвовал в форуме «Мекендештер». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его словам, «наступила пора, когда все вынуждены задуматься о новых перспективах». «Каждая страна вынуждена искать свой путь развития. При определении пути развития Кыргызстана обязательно следует учитывать вклад соотечественников, находящихся за рубежом, их активное участие в строительстве будущего страны», — отметил президент.

«Где бы мы ни находились, честь и достоинство должны быть для нас превыше всего. Хотел бы разъяснить это на примере соотечественников, находящихся за рубежом. Их можно условно разделить на две большие группы, исходя из их отношения к понятиям чести и достоинства. К первой группе можно отнести тех, кто грабил Кыргызстан, разбазаривал национальное богатство и сбежал из страны. Руки государства длинные. Рано или поздно, но настанет день, когда всем ворам придется держать ответ за все содеянное», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил тех, кто трудится за рубежом с целью прокормить семью и заработанные честным трудом средства направляет в Кыргызстан, всегда радеет за кыргызский народ.

Наша конечная цель — создание полноценных условий, чтобы наши соотечественники могли достойно жить и работать, воспитывать детей в своей стране.

Сооронбай Жээнбеков
«Нам необходимо принять пакет законопроектов, направленный на поддержку соотечественников, и пересмотреть некоторые функции государственных органов», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.
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