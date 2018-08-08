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Власть

Азиз Суракматов о победе на выборах мэра: Я понимаю всю ответственность

Избранный депутатами БГК мэр Азиз Суракматов  поблагодарил за поддержку и доверие, оказанные депутатами горкенеша.

«Я понимаю всю ответственность и приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие. Вместе с горкенешем мы сделаем максимум для того, чтобы город стал лучше», — сказал он.

Азиз Суракматов пообещал продолжить те начинания, которые уже идут в столице.

«Город должен развиваться, необходимо увеличивать доходную часть бюджета и решать все вопросы, которые есть по инфраструктуре, социально-экономическим, экологическим и другим направлениям, мы должны совместно с БГК», — заявил он.

Напомним, сегодня, 8 августа, депутаты городского кенеша избрали Азиза Суракматова мэром Бишкека. 
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