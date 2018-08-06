Азиз Суракматов рассказал горожанам, что планирует сделать на посту мэра Бишкека

«Если горожанам и гостям столицы некомфортно в городе, значит, необходимо решать проблемы, которые делают его таковым», — заявил на круглом столе «Бишкек — город искусства и образования» кандидат в мэры Азиз Суракматов.

Он отметил, что много вопросов по застройке города. «Застройка будет идти согласно документации и законодательству. Сегодня разработки ПДП практически нет, потому что создать документ, который бы устроил бизнес, невозможно. Сегодня бизнес определяет, что и как хочет строить, а городские власти разрешают или нет», — сказал Азиз Суракматов.

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Кандидат в мэры считает, что надо найти золотую середину между маршрутками и транспортом большой вместимости, потому что маршрутки сейчас могут поехать туда, куда не ездят ни автобусы, ни троллейбусы.

Коснулся Азиз Суракматов и вопросов экологии и озеленения, отметив, что много деревьев вырубили: часть для расширения дорог, часть после падений. «Есть свои объективные причины, но необходим контроль и взамен одного вырубленного надо сажать несколько», — отметил он.

Азиз Суракматов рассказал, что его команда сейчас работает над программой развития города. Все предложения горожан будут рассмотрены.

Выборы мэра Бишкека состоятся 8 августа. Азиз Суракматов — единственный кандидат, выдвинутый коалицией большинства БГК.