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Власть

В Бишкеке протестуют против регистрации Азиза Суракматова кандидатом в мэры

Фото 24.kg. Активисты против избрания Азиза Суракматова мэром столицы

В Бишкеке у здания ЦИК протестуют против регистрации Азиза Суракматова в качестве единственного кандидата на пост мэра Бишкека.

Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева рассказала 24.kg, что активисты выступают против назначения Азиза Суракматова на пост градоначальника, поскольку есть конфликт интересов.

Она напомнила, что единственный кандидат на пост мэра является застройщиком.

«Мы намерены дождаться решения ЦИК. Если Азиза Суракматова зарегистрируют в качестве кандидата на пост мэра столицы, подадим в суд для отмены регистрации. Личных претензий к нему у меня нет. Однако его назначение нарушает Закон «О государственной и муниципальной службах». Здесь чистой воды интерес именно с должностью мэра», — считает Калича Умуралиева.

Отметим, активисты намереваются сжечь чучела депутатов Бишкекского горкенеша, если Азиз Суракматов возглавит муниципалитет.

Выборы мэра Бишкека состоятся 8 августа. Азиз Суракматов — единственный кандидат, выдвинутый коалицией большинства БГК.
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