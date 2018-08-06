Крушение вертолета в России. Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных жертвах в результате трагического крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. От имени народа Кыргызстана и себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — отмечается в телеграмме президента.