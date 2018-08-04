Президент Кыргызстана назвал приоритеты в сотрудничестве с Индией

Президент Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж в рамках ее официального визита в Кыргызстан. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан выступает за наращивание отношений с Индией. Президент приоритетными направлениями сотрудничества назвал гидроэнергетику, здравоохранение, сельское хозяйство и внедрение информационных и коммуникационных технологий в работу государственных органов.

«У нас есть большие возможности для создания совместных предприятий, особенно в сельском хозяйстве, так как Кыргызстан производит экологически чистую продукцию. Республика имеет статус ВСП+ и возможность выхода на рынки стран Евросоюза. Радует, что с Индией у нас активные связи в сфере туризма и эта сфера имеет большое будущее», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что председательство в ШОС перешло Кыргызстану. Следующая встреча глав государств пройдет в Бишкеке, и президент передал официальное приглашение премьер-министру Индии Нарендру Моди посетить с официальным визитом Кыргызстан, совместив с участием в совете глав государств стран ШОС.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, касаясь внедрения информационных и коммуникационных технологий в работу госорганов, выразила готовность оказать конкретную помощь в обучении и создании специальных учебных центров.

«Мы рады, что в такой красивой стране, как Кыргызстан, укрепляется и развивается демократия. Мы готовы сотрудничать для ее развития. Я впервые прибыла с официальным визитом в Кыргызстан, но двусторонние отношения между нашими странами на протяжении 25 лет развиваются активно», — отметила Сушма Сварадж.