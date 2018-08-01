Глава МИД Индии Сушма Сварадж посетит Кыргызстан

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж посетит Кыргызстан 3-4 августа. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

В рамках центральноазиатского турне глава МИД Индии планирует посетить Казахстан (2-3 августа), Кыргызстан (3-4 августа) и Узбекистан (4-5 августа).

Как отмечается, целью поездки является активизация взаимодействия Индии с регионом, имеющим решающее значение для страны в сфере торговли и ресурсов.

«Визит позволит обсудить широкий круг глобальных, региональных и двусторонних вопросов с политическим руководством стран Центральной Азии», — отметил представитель МИД Индии.

Сушма Сварадж проведет двусторонние встречи с коллегами: из Казахстана — Кайратом Абдрахмановым, Кыргызстана — Эрланом Абдылдаевым и Узбекистана — Абдулазизом Камиловым.