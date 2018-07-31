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Власть

Фракция «Республика — Ата Журт» не будет выдвигать кандидата на пост мэра

Оппозиционная фракция Бишкекского городского кенеша «Республика — Ата Журт» не будет выдвигать кандидата на пост мэра. Об этом ИА «24.kg» сообщили ее депутаты.

Напомним, 26 июля коалиция большинства БГК по инициативе фракции СДПК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Сегодня он сдал экзамен на знание кыргызского языка. Выборы градоначальника назначены на 8 августа.

Сегодня выдвижение претендентов на пост мэра столицы завершается. Документы кандидатов должны поступить в ТИК не позднее 18.00.
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