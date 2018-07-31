Президент назначил семь новых судей. Один не прошел собеседование

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении судей. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
Совет по отбору судей на имя президента внес предложения по восьми кандидатам на должности судей.
Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов, по результатам которого согласился с предложениями совета только по семи кандидатам. Одного из претендентов Сооронбай Жээнбеков отклонил.
Указом президента в Бишкекский городской суд назначили:
- Досмамбетова Азизбека Анарбековича;
- Садыкову Гульмиру Сартовну;
- Сатыбалдиева Болотбека Топчубаевича.
В Первомайский районный суд Бишкека:
- Бейшееву Зарему Асаналиевну;
- Орозбакову Максат Асанкуловну.
В Свердловский районный суд Бишкека:
- Асаналиеву Чынару Сейткадыровну;
- Исаеву Айзаду.