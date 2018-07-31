Президент назначил семь новых судей. Один не прошел собеседование

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении судей. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Совет по отбору судей на имя президента внес предложения по восьми кандидатам на должности судей.

Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов, по результатам которого согласился с предложениями совета только по семи кандидатам. Одного из претендентов Сооронбай Жээнбеков отклонил.

Указом президента в Бишкекский городской суд назначили:

Досмамбетова Азизбека Анарбековича;

Садыкову Гульмиру Сартовну;

Сатыбалдиева Болотбека Топчубаевича.

В Первомайский районный суд Бишкека:

Бейшееву Зарему Асаналиевну;

Орозбакову Максат Асанкуловну.

В Свердловский районный суд Бишкека: