Абылгазиев: Товарооборот между Россией и Кыргызстаном вырос на 13,7 процента

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в городе Санкт-Петербурге встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Уточняется, что встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что двусторонние союзнические отношения продолжают развиваться на высоком уровне, поддерживается активный политико-экономический диалог.

«Уверен, что потенциал для увеличения товарооборота и наращивания торгово-экономических связей между нашими странами огромен. Товарооборот за январь-май 2018 года между двумя государствами вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,7 процента. При этом увеличение объемов товарооборота пришлось как на экспорт кыргызских товаров, так и импорт товаров из России», — констатировал глава правительства.

В ходе встречи Мухаммедкалый Абылгазиев затронул вопросы, касающиеся правового положения граждан КР в РФ.