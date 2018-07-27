Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в свержении конституционного строя генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года и требует его ареста. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Юрий Хачатуров служил в 2008 году в Вооруженных силах Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

«При сопоставлении доказательств, полученных в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, 27 июля бывшему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по статье «свержение конституционного строя» В тот же день в суд представлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в качестве ареста », — говорится в сообщении ведомств.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проиграв выборы Сержу Саргсяну, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка. В результате погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами, и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.