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Власть

Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры

Азиз Суракматов много лет проработал в муниципальной службе и знает все ее особенности. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК Жумабек Салымбеков рассказал ИА «24.kg», почему депутаты выдвинули его на пост мэра столицы.

«Много лет проработав в муниципальной системе, он имеет видение развития города и опыт. Сегодня члены коалиции большинства собрались после консультаций, задали вопросы и поддержали, потому что  Суракматов ответил на них как грамотный управленец, менеджер», — сказал Салымбеков.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сайдахмат Исмаилов отметил, что знаком с претендентом на пост мэра давно.

«У него большой опыт, он прошел все ступени — от муниципального работника, госслужащего до бизнесмена. Он понимает и в бизнесе, и не понаслышке знает работу муниципалитета», — сказал он.

Напомним, сегодня коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы градоначальника назначены на 8 августа. 
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