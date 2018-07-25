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Власть

Кыргызстан и Казахстан обсудили военное сотрудничество

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова. На встрече состоялся обмен мнениями о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, Сооронбай Жээнбеков отметил значимость принятия совместных мер по противодействию проявлениям международного терроризма и другим вызовам и угрозам безопасности Центральноазиатского региона.

Сакен Жасузаков добавил, что военные ведомства двух стран будут сотрудничать. «Невозможно в одиночку противостоять угрозам и вызовам в деле обеспечения надежной безопасности. Нас ожидает совместная работа по обеспечению безопасности и подготовке кадров», — отметил Сакен Жасузаков.

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков прибыл в Кыргызстан для подписания соглашения «О взаимодействии в области военной разведки между правительствами КР и РК».
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