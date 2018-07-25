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Власть

100 сомов за регистрацию телефона. Правительство может отклонить идею

Разработанный проект постановления правительства об утверждении Правил идентификации мобильных устройств связи может быть внесен в аппарат кабмина в скорректированном виде или вовсе отклонен. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, проект постановления разработан для исполнения закона об электрической и почтовой связи. Им предусматривается, что все международные идентификаторы мобильных устройств связи должны быть внесены в базу данных Государственной системы идентификации. Сейчас проект проходит процедуру общественного обсуждения.

Граждане Кыргызстана, представители деловых кругов, гражданского сектора имеют право в течение месяца обратиться в Госкомитет информационных технологий и связи со своими предложениями и замечаниями.

Ведомство обязано обобщить все предложения и замечания, провести работу по их учету или отклонению с обоснованием каждого решения. Только после этого проект постановления, пройдя процедуру согласования в министерствах и ведомствах, будет внесен на рассмотрение в аппарат правительства.

«Премьер-министр имеет право отклонить внесенный на подпись проект нормативного правового акта в случае, если он не соответствует интересам Кыргызстана, наносит ущерб территориальной целостности и безопасности государства, ухудшает условия ведения бизнеса в стране. В любом случае при принятии окончательного решения премьер-министр будет руководствоваться национальными интересами и интересами простых граждан», — заключили в пресс-службе кабмина.
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