Премьер поручил проверить, есть ли в пансионатах спасатели

После череды сообщений о несчастных случаях на воде премьер-министр на рабочем совещании поручил госорганам проверить все места летнего отдыха на предмет наличия службы спасателей с необходимым оборудованием. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Отсутствие должного контроля со стороны госорганов и халатное отношение владельцев пансионатов и домов отдыха к безопасности отдыхающих стали причиной возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. Необходимо в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности на воде и строгому соблюдению правил поведения вблизи открытых водоемах страны», — подчеркнул премьер-министр.

Всего в Иссык-Кульской области насчитывается порядка 300 пансионатов и домов отдыха, но только в 80 из них есть спасатели, которые прошли обучение и получили соответствующий сертификат.

На сегодня Министерство чрезвычайных ситуаций подготовило 174 специалиста, которые обладают навыками оказания первой помощи. Мухаммедкалый Абылгазиев предложил установить на каждом пляже оборудованные спасательные вышки, в которых постоянно будут дежурить спасатели. Кроме того, зона купания должна быть ограничена для обеспечения быстрого доступа для спасателей.