Евразийский межправсовет. В повестке цифровая экономика и транзит товаров

В повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета включены 19 вопросов. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что 26-27 июля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.

В частности, предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием технических средств. Кроме того, стороны обсудят вопрос зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов и еще некоторые другие вопросы. Запланированы и двусторонние переговоры в Северной столице.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС. О двусторонних встречах главы кабмина с коллегами по союзу пока ничего неизвестно.

Напомним, Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года.