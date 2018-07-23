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Власть

Тарифы на воду для бишкекчан надо повысить. Так считает глава правительства

Мухаммедкалый Абылгазиев выступил за повышение тарифов на холодную воду для жителей Бишкека. Об этом премьер-министр заявил во время совещания по вопросу реализации программы «Ала-Тоо булагы» в сфере сельского питьевого водоснабжения населенных пунктов страны.

Директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аскарбек Токтошев сообщил, что на развитие водоснабжения в регионах Кыргызстана предусмотрено порядка $94 миллиона. На сегодня в рамках программы «Ала-Тоо булагы» реализуются два проекта, направленные на развитие и улучшение сельского водоснабжения и санитарии.

«Программа охватывает практические все населенные пункты, в которых наблюдаются проблемы с доступом к чистой питьевой воде. В 115 селах республики запланировано строительство систем водоснабжения. Этим мы сможем охватить порядка трехсот тысяч человек. Кроме того, к водоснабжению будут подключены все социальные учреждения. В школах будут реабилитированы имеющиеся или построены новые санитарные объекты. Проекты будут реализованы при финансовой поддержке Всемирного банка и Исламского банка развития», — рассказал Аскарбек Токтошев.

Глава правительства в свою очередь отметил, что все проекты по обеспечению чистой питьевой водой регионов страны должны быть завершены в установленные сроки.

«Ошибки, допущенные в ходе реализации программы «Таза Суу», не должны повториться. Один кубометр воды обходится одному жителю Бишкека в 5,38 сома, тогда как себестоимость услуги стоит 7,7 сома. Литр воды в пластиковой бутылке стоит больше 20 сомов. Так быть не должно. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением. Если мы хотим повсеместно улучшить систему водоснабжения, то вопрос пересмотра тарифов будет неизбежным. Собранные средства будут направлены на строительство и реабилитацию существующей инфраструктуры для обеспечения всех регионов страны чистой питьевой водой», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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