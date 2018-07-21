Выборы мэра Бишкека. Премьер-министр изучает кандидатуры

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев изучает кандидатуры на пост мэра Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе правительства.

Пока неизвестно, кого выдвинет премьер-министр, но он намерен воспользоваться своим правом. Мухаммедкалый Абылгазиев озвучит свое решение в ближайшие дни после изучения всех кандидатур.

Выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.

Напомним, 13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. Формальным поводом для фактической отставки Албека Ибраимова послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков.

Позже сотрудники ГКНБ задержали теперь уже бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан».