08:52
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Власть

Выборы мэра Бишкека. Премьер-министр изучает кандидатуры

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев изучает кандидатуры на пост мэра Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе правительства.

Пока неизвестно, кого выдвинет премьер-министр, но он намерен воспользоваться своим правом. Мухаммедкалый Абылгазиев озвучит свое решение в ближайшие дни после изучения всех кандидатур.

Выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.

Напомним, 13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. Формальным поводом для фактической отставки Албека Ибраимова послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков.

Позже сотрудники ГКНБ задержали теперь уже бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан».
Ссылка:
просмотров: 4562
Версия для печати
Материалы по теме
Нариман Тюлеев о том, почему он призывает поддержать Азиза Суракматова
Выборы мэра. Кандидаты должны сдать экзамен на знание госязыка
Чем убедил депутатов Бишкекского городского кенеша, рассказал Азиз Суракматов
Выборы мэра. Территориальная избирательная комиссия начала прием документов
Кто станет мэром Бишкека. Уже озвученные в прессе имена депутат назвал слухами
Кто станет мэром Бишкека. В горкенеше считают, что простой смертный не придет
Популярные новости
Новый замминистра экономики&nbsp;&mdash; приближенный депутата и&nbsp;бизнесмен Новый замминистра экономики — приближенный депутата и бизнесмен
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на&nbsp;пост мэра Бишкека Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
Человек из&nbsp;системы. В&nbsp;БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в&nbsp;мэры Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
В&nbsp;БГК обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы