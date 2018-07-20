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Власть

Президент Кыргызстана выступил за сокращение проверок предпринимателей

Президент Кыргызстана выступил за сокращение проверок предпринимателей. Об этом сегодня во время посещения Свободной экономической зоны Бишкека заявил Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщает отдел информационной политики, глава государства ознакомился с ходом строительства завода по выпуску монолитных биметаллических радиаторов «Тан Дем». Запустить завод планируют в сентябре.

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«Если мы хотим развивать государство, создавать рабочие места, повышать уровень доходов населения и поступлений налогов, мы должны создать условия для бизнеса и производства. Это наш долг, в том числе и мой. Мы должны защищать инвестиции и создавать благоприятные условия для инвесторов. Самая главная проблема в развитии бизнеса и производства — это излишние проверки со стороны налоговых и фискальных органов. Надо налоговым органам сократить проверки. Дайте возможность работать и развиваться бизнесу. Тех предпринимателей, которые только открыли свое дело и начали что-либо производить, освобождайте от проверок», — рекомендовал Сооронбай Жээнбеков.

Председателю РКФР Эркину Асрандиеву поручено тесно работать с дирекцией СЭЗ для улучшения инфраструктуры.
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