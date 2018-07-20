Президент Кыргызстана выступил за сокращение проверок предпринимателей. Об этом сегодня во время посещения Свободной экономической зоны Бишкека заявил Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщает отдел информационной политики, глава государства ознакомился с ходом строительства завода по выпуску монолитных биметаллических радиаторов «Тан Дем». Запустить завод планируют в сентябре.

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«Если мы хотим развивать государство, создавать рабочие места, повышать уровень доходов населения и поступлений налогов, мы должны создать условия для бизнеса и производства. Это наш долг, в том числе и мой. Мы должны защищать инвестиции и создавать благоприятные условия для инвесторов. Самая главная проблема в развитии бизнеса и производства — это излишние проверки со стороны налоговых и фискальных органов. Надо налоговым органам сократить проверки. Дайте возможность работать и развиваться бизнесу. Тех предпринимателей, которые только открыли свое дело и начали что-либо производить, освобождайте от проверок», — рекомендовал Сооронбай Жээнбеков.

Председателю РКФР Эркину Асрандиеву поручено тесно работать с дирекцией СЭЗ для улучшения инфраструктуры.