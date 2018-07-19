Когда в Бишкеке будет новый мэр и кто им может стать, рассказали в ЦИК

В ЦИК рассказали ИА «24.kg», когда пройдут выборы мэра Бишкека.

По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, распоряжение премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева об освобождении Албека Ибраимова от должности мэра столицы еще не поступило.

«Как только оно поступит в ЦИК, мы соберемся на заседание и определим дату выборов. По закону избрание главы столицы должно состояться не позднее чем в течение 20 календарных дней. То есть, если, к примеру, распоряжение поступит к нам завтра, мы можем назначить выборы на первую декаду августа», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.

Напомним, 13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. За проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для фактической отставки Албека Ибраимова послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Сегодня сотрудники ГКНБ задержали теперь уже бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан».