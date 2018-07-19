Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков против имитации милицейской реформы

Сегодня состоялась встреча гражданского сектора с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Координатор организации «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов сказал, что в целом доволен встречей, но не хватило конкретики.

«Нет определенных ответов по тем вопросам, которые я поднимал. Но сам факт встречи и обещание, что диалог будет продолжен, обнадеживают. Сегодня мы все высказались и президент старался ответить каждому. Где-то были конкретные ответы, где-то звучали намерения. К примеру, с моими вопросами о реформе милиции, чтобы она не была имитационной, Сооронбай Жээнбеков согласился», — сказал Тимур Шайхутдинов.

Что касается очищения судебной реформы, и прежде всего от тех судей, кто вел политические дела и погряз в коррупции, президент пообещал довести это до конца. Для него это принципиально.

Правозащитник добавил, что поднимал вопрос прямых выборов мэра, но Сооронбай Жээнбеков четко свою позицию не обозначил.

«В целом мне понравилось. Президент казался искренним. Но главное — результат», — заключил Тимур Шайхутдинов.