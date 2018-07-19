08:56
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Власть

Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков против имитации милицейской реформы

Сегодня состоялась встреча гражданского сектора с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Координатор организации «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов сказал, что в целом доволен встречей, но не хватило конкретики.

«Нет определенных ответов по тем вопросам, которые я поднимал. Но сам факт встречи и обещание, что диалог будет продолжен, обнадеживают. Сегодня мы все высказались и президент старался ответить каждому. Где-то были конкретные ответы, где-то звучали намерения. К примеру, с моими вопросами о реформе милиции, чтобы она не была имитационной, Сооронбай Жээнбеков согласился», — сказал Тимур Шайхутдинов.

Что касается очищения судебной реформы, и прежде всего от тех судей, кто вел политические дела и погряз в коррупции, президент пообещал довести это до конца. Для него это принципиально.

Правозащитник добавил, что поднимал вопрос прямых выборов мэра, но Сооронбай Жээнбеков четко свою позицию не обозначил.

«В целом мне понравилось. Президент казался искренним. Но главное — результат», — заключил Тимур Шайхутдинов.
Ссылка:
просмотров: 1698
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Казахстан обсудили военное сотрудничество
Сооронбай Жээнбеков журналист Уланбек Эгизбаевдин үй-бүлөсүнө көңүл айтты
Президент Кыргызстана выступил за сокращение проверок предпринимателей
Встреча с президентом. Судебная система Жээнбекова не отличается от атамбаевской
Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков обещает реформу ГКНБ, но не сейчас
Встреча с президентом. Динара Аляева: Даже скептики ушли удовлетворенными
Встреча с президентом. Тимура Саралаева интересовала проблема трайбализма
Встреча с президентом. Чолпон Джакупову удивила его работоспособность
Встреча президента с гражданским сектором. О чем говорит Сооронбай Жээнбеков
Встреча с президентом. Чего ждут от Сооронбая Жээнбекова гражданские активисты
Популярные новости
Новый замминистра экономики&nbsp;&mdash; приближенный депутата и&nbsp;бизнесмен Новый замминистра экономики — приближенный депутата и бизнесмен
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на&nbsp;пост мэра Бишкека Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
Человек из&nbsp;системы. В&nbsp;БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в&nbsp;мэры Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
В&nbsp;БГК обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы