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Власть

Подарок от президента. 54 семьи военнослужащих получили ключи от квартир

Фото аппарата президента КР

Президент Кыргызстана принял участие в торжественной церемонии открытия нового дома для сотрудников Вооруженных сил КР и вручил им ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что наряду с хорошей физической подготовкой и материально-техническим снабжением необходимо, чтобы военнослужащие были обеспечены достойными условиями жизни и быта. Сегодня в этом направлении государство проводит активную политику. С каждым годом улучшаются социальные условия военнослужащих.

«Завершено строительство 77 жилых домов на 2 тысячи 841 квартиру. Ведется строительство 22 объектов на 1 тысячу 250 квартир. Сегодня ключи получат от 54 новых квартир. Для меня это очень приятное мероприятие», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент еще раз поздравил военнослужащих с новосельем и профессиональным праздником, пожелал им успехов в служебной деятельности, новых свершений, счастья и благополучия, а Отечеству — благополучия и мира.

Глава государства также подарил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства придомовой спортивной площадки, осмотрел новые квартиры и побеседовал с военнослужащими и их семьями.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных сил. 
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