Подарок от президента. 54 семьи военнослужащих получили ключи от квартир

Президент Кыргызстана принял участие в торжественной церемонии открытия нового дома для сотрудников Вооруженных сил КР и вручил им ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что наряду с хорошей физической подготовкой и материально-техническим снабжением необходимо, чтобы военнослужащие были обеспечены достойными условиями жизни и быта. Сегодня в этом направлении государство проводит активную политику. С каждым годом улучшаются социальные условия военнослужащих.
«Завершено строительство 77 жилых домов на 2 тысячи 841 квартиру. Ведется строительство 22 объектов на 1 тысячу 250 квартир. Сегодня ключи получат от 54 новых квартир. Для меня это очень приятное мероприятие», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства также подарил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства придомовой спортивной площадки, осмотрел новые квартиры и побеседовал с военнослужащими и их семьями.
Ранее президент Сооронбай Жээнбеков поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных сил.