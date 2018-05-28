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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают пересмотреть выборное законодательство

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ряд поправок в законы «О статусе депутата местного кенеша», «О местной государственной администрации», «О выборах депутатов местных кенешей», «О местном самоуправлении». Проект инициатив вынесен на общественное обсуждение.

Авторы поправок предлагают не распускать местные кенеши, если депутаты не смогли избрать мэра или главу айыл окмоту, поскольку проводить внеочередные выборы очень дорого.

«Роспуск кенеша предлагается осуществлять лишь после введения прямого госуправления, в течение которого должны быть предприняты усилия для достижения согласованной работы. В случае если прямое госуправление не стабилизировало ситуацию, то местный кенеш подлежит роспуску», — говорится в справке-обосновании.

Нардепы также выступают с инициативой увеличить число депутатов местных кенешей и снять запрет на совмещение депутатской деятельности с работой на муниципальной службе. Кроме того, парламентарии считают, что нужно усилить дополнительные требования к кандидатам в мэры и главы айыл окмоту. В частности, к стажу работы. Претенденты на членство в местном кенеше должны также в обязательном порядке иметь высшее образование. 
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