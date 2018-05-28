Шавката Мирзиеева предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира

В Узбекистане предложили выдвинуть президента страны Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили узбекские СМИ.

Отмечается, что правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана представила на сайте коллективных обращений «Менинг фикрим» («Мое мнение») предложение о присуждении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву звания «Герой Узбекистана». Идею поддержали более десяти тысяч пользователей.

Еще дальше пошел областной депутат Олимжон Тухтаназаров. «Пользуясь полномочиями, данными мне народом, прошу учредителей Нобелевской премии в Швейцарии присудить президенту Узбекистана Нобелевскую премию мира. Он заслуживает ее и в номинации «литература», потому что уделяет большое внимание развитию литературы. Ему можно присудить премию и в номинации «за деятельность по укреплению мира», так как в Узбекистане царит мир. Он может спокойно получить премию и в области науки. Он уделил внимание отечественной журналистике и открыл специальный университет. Я чувствую, что скоро сами шведы приедут и вручат нашему уважаемому Юртбаши Нобелевскую премию», — заявил депутат Олимжон Тухтаназаров.