Владимиру Путину подарили маленького синего петуха, который стал предметом шуток

Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на Петербургском международном экономическом форуме подарил главе России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир», — сказал Пьер Гаттаз и вручил Владимру Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петушка.

Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер: благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.

Модератор бизнес-встречи глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, хоть и идут в разной последовательности.

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Путину на #ПМЭФ подарили сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер, а именно: благородство, силу, храбростьhttps://t.co/OXvxJ9uFyj pic.twitter.com/d9N5hlDAME — РИА Новости (@rianru) 25 мая 2018 г.

«В следующий раз, господин Гаттаз, просьба триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же», — сказал он.

«К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого», — отреагировал Владимир Путин.

«Промежуточный вариант — двуглавый петух», — пошутил Александр Шохин.