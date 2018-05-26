Владимиру Путину подарили маленького синего петуха, который стал предметом шуток

Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на Петербургском международном экономическом форуме подарил главе России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир», — сказал Пьер Гаттаз и вручил Владимру Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петушка.
Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер: благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.
Модератор бизнес-встречи глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, хоть и идут в разной последовательности.
«В следующий раз, господин Гаттаз, просьба триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же», — сказал он.
«К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого», — отреагировал Владимир Путин.
«Промежуточный вариант — двуглавый петух», — пошутил Александр Шохин.