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Власть

Владимиру Путину подарили маленького синего петуха, который стал предметом шуток

Фото РИА «Новости». Владимир Путин на ПМЭФ. Архивное фото

Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на Петербургском международном экономическом форуме подарил главе России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир», — сказал Пьер Гаттаз и вручил Владимру Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петушка.

Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер: благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.

Модератор бизнес-встречи глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, хоть и идут в разной последовательности.

«В следующий раз, господин Гаттаз, просьба триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же», — сказал он.

«К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого», — отреагировал Владимир Путин.

«Промежуточный вариант — двуглавый петух», — пошутил Александр Шохин.
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