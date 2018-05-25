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Власть

За ходом судебных реформ в Кыргызстане будут следить эксперты

Распоряжением первого заместителя руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева создана экспертная группа для мониторинга хода судебных реформ. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что в состав экспертной рабочей группы вошли представители аппаратов президента и правительства, Конституционной палаты Верховного суда, МВД, Министерства юстиции, ученые-правоведы, адвокаты, независимые эксперты, представители гражданского общества. Группа будет вести мониторинг текущего состояния реализации мероприятий, проводимых в рамках судебной реформы по имплементации законодательства.

Она же будет проводить аналитическую работу, организовывать при необходимости исследования в целях мониторинга развития судебной реформы, исполнения вышеназванного указа президента и других решений Совета по судебной реформе. Контроль за исполнением распоряжения возложен на секретариат Совета безопасности Кыргызстана.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков для выполнения всех мероприятий судебной реформы рекомендовал депутатам ввести мораторий на поправки в Уголовный кодекс. Соответствующий указ глава государства подписал 22 мая 2018 года.
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