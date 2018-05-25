Последний звонок. Что рассказал Сооронбай Жээнбеков выпускникам гимназии № 5

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял участие в торжественной линейке для учеников и выпускников компьютерной гимназии № 5 имени А.Молдокулова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, он поздравил выпускников, напомнив, что в республике сегодня более 60 тысяч молодых кыргызстанцев завершают обучение в средних школах.

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание образованию, постепенно вводятся новые стандарты, обновляется материально-техническая база образовательных учреждений, строятся новые школы.

«На сферу образования каждый год выделяются миллиарды сомов. Мы вкладываем инвестиции в будущее, так как наше будущее связано с теми, кто сидит сегодня за школьными партами и в студенческих аудиториях. Мы стремимся дать достойное образование детям, прибывшим из отдаленных регионов страны, — сказал президент. — В каждом селе есть дети, которые в будущем принесут большую пользу стране».

Он выразил благодарность учителям, которые прикладывают все усилия, чтобы дать достойное образование детям, посвящают этому всю свою жизнь, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и продолжать работать ради светлого будущего Кыргызстана.

Глава государства обратился ко всем выпускникам школ, чтобы они ценили труд своих учителей и оправдали надежды родителей.

«Кыргызстан — страна молодых людей, которые стремятся к науке и знаниям. Берегите свою Родину — Кыргызстан. Вы — будущее государства! Жизненный путь не всегда бывает гладким, но, несмотря на временные трудности, необходимо без устали бороться для достижения цели, стремиться только вперед — к образованию, созиданию и развитию. Придет время, и судьба государства будет у вас в руках. Я верю, что вы достойно исполните этот высокий долг! Пусть ваш путь всегда будет открыт и успешен!» — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Родителям выпускников президент пожелал, чтобы дети оправдали их труд, стали хорошими людьми с отличным образованием.

Глава государства вручил директору школы Муратбеку Касымалиеву сертификат на приобретение техники для компьютерного класса. Также он побеседовал с выпускниками, еще раз поздравив их с окончанием школы, сказал им слова напутствия.

Выпускники от президента КР в подарок получили книгу — эпос «Манас».