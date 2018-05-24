Депутаты отказались лишать «Пятый канал» статуса парламентского

Депутаты отклонили в первом чтении законопроект о признании утратившим силу закона о закрытом акционерном обществе «Пятый канал». Решение приняли сегодня на заседании.

Напомним, законопроект инициировал депутат Дастан Бекешев. Он предлагал лишить СМИ статуса парламентского и продать канал. Однако правительство выступило против. Дастан Бекешев согласился с предложением убрать пункт о продаже канала из законопроекта.



Но в итоге депутаты документ отклонили. За него проголосовали 38 парламентариев, против — 63.