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Власть

Депутаты отказались лишать «Пятый канал» статуса парламентского

Депутаты отклонили в первом чтении законопроект о признании утратившим силу закона о закрытом акционерном обществе «Пятый канал». Решение приняли сегодня на заседании.

Напомним, законопроект инициировал депутат Дастан Бекешев. Он предлагал лишить СМИ статуса парламентского и продать канал. Однако правительство выступило против. Дастан Бекешев согласился с предложением убрать пункт о продаже канала из законопроекта.

Но в итоге депутаты документ отклонили. За него проголосовали 38 парламентариев, против — 63.
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