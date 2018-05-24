Плохая экология в Бишкеке. У правительства 37 мероприятий, но ничего не делается

«Что касается экологии Бишкека, то при рассмотрении этого вопроса на заседании фракции СДПК правительство сообщило, что есть план из 37 мероприятий. Когда вы начнете их реализацию?» — спросил сегодня на заседании парламента у представителей правительства депутат Дастан Бекешев.

По его словам, сами горожане считают главными проблемами столицы пробки, парковки и экологическую ситуацию. Дастан Бекешев уверен, что кабмин должен проанализировать проблему с заторами на дорогах столицы и решить проблему.

«Пробки можно уменьшить, может быть, отрегулировав время на некоторых светофорах? Например, сделать по 20 секунд. По парковкам тоже можно предпринять ряд шагов. Вопросам экологии нужно уделить большое внимание. Мы же все видим, что творится в Бишкеке», — предложил Дастан Бекешев.