Суд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Суд города Нью-Йорка запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей за критику в своем аккаунте в Twitter. Об этом сообщил Reuters.

Как отметил судья, Twitter Дональда Трампа стал публичной платформой в США, где надо соблюдать свободу выражения мнений и уважать различные политические взгляды.

Дональд Трамп, имеющий в сети аккаунт под именем @RealDonaldTrump, использует его для оглашения политических решений и взглядов и атак против оппонентов. Он заблокировал многих критиков в аккаунте, что не позволило им непосредственно реагировать на твиты президента.