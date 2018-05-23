Уроки кыргызского в парламенте. Кто знает госязык лучше

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект, который предлагает штрафовать граждан и юридических лиц за ошибки в рекламных текстах. При обсуждении они устроили экзамен на знание государственного языка председателю Нацкомиссии по госязыку.

Так, депутат Дастан Бекешев обратил внимание на то, что названия населенных пунктов на кыргызском и русском языках могут писать по-разному. И не ясно, какой вариант считать верным. А заодно он попросил председателя Нацкомиссии по госязыку Назаркула Ишекеева перевести на кыргызский слово «тапочки».

Чиновник сразу не смог ответить, сказав, что надо посмотреть перевод в словаре. На помощь пришел торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и сообщил, что слово можно перевести как «чокой» или «бут кийим».

Депутат Рыскелди Момбеков обратил внимание на то, что в Жогорку Кенеше не знают государственный язык на должном уровне. Чтобы госязык развивался, именно парламент должен стать его центром.