Реклама должна быть грамотной. Иначе будут штрафовать

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают предусмотреть наказание за орфографические ошибки при написании рекламных текстов. Сегодня на заседании парламента законопроект рассматривают в первом чтении.

Документом предлагается расширить перечень требований к рекламе. Так, вводится требование о том, чтобы при написании рекламы соблюдались нормы литературного языка (алфавит и орфографические правила). Нарушение этого правила влечет за собой предупреждение. Если за месяц реклама не исправлена или в течение полугода нарушение повторяется, то на нарушителя налагается штраф.

Сумма штрафа составляет одну тысячу сомов для физических лиц и 10 тысяч сомов для юридических.

«Органы местного самоуправления получают право штрафовать нарушителей. Раньше это можно было сделать только через суд, да и размеры штрафов были маленькие — 500 сомов, одна тысяча сомов, что судиться из-за этого никто не хотел. Мы предлагаем дать право органам МСУ штрафовать нарушителей. Если нарушитель не согласен с применяемой мерой наказания, то вопрос решается в суде», — рассказал один из инициаторов законопроекта депутат Эмиль Токтошев.