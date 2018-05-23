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Власть

Министры обороны стран ОДКБ обсудят угрозы безопасности в Центральной Азии

Заседание Совета министров обороны (СМО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет сегодня в столице Казахстана. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Заседание пройдет в узком и расширенном составе. Главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности», — заявили в секретариате ОДКБ.

В частности, планируется одобрить план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год.

Всего в повестку заседания СМО включили более десяти вопросов.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
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