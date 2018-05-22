Президента просят дать политическую оценку сфабрикованным уголовным делам

Комитет защиты свободы слова просит президента Кыргызстана дать политическую оценку сфабрикованным в ГКНБ и Генпрокуратуре уголовным делам.

Гражданские активисты требуют созвать Совет безопасности и рассмотреть законность и объективность расследования уголовных дел Омурбека Текебаева, Дуйшенкула Чотонова, Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Эрнеста Карыбекова, Канатбека Исаева, Мелиса Аспекова, Бекболота Талгарбекова, Торобая Колубаева, Марата Султанова, Садыра Жапарова, Абдылды Капарова и Максата Кунакунова.

Комитет защиты свободы слова считает, что эти политики должны быть немедленно освобождены путем помилования или амнистии. Гражданские активисты подчеркивают: это не будет означать, что они признают свою вину.

«Все эти политики находятся в застенках вследствие системного и планового подавления свободы слова, свободы выражения мнений и демократических принципов предыдущей властью, целью которой являлись нейтрализация оппозиции, зачистка политического поля и подавление любых альтернативных мнений в стране», — говорится в заявлении.

Накануне депутаты парламента провели пресс-конференцию, заявив, что, в частности, по делу лидера партии «Ата Мекен» появились вновь открывшиеся обстоятельства. Например, ряд свидетелей дали в суде ложные показания против Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.

Депутаты считают, что это дело следует пересмотреть.