20:31
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Власть

Увеличить срок и полномочия членов ЦИК предлагают в Кыргызстане

Увеличить срок и полномочия членов ЦИК предлагают в Кыргызстане. Изменения в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР» на общественное обсуждение вынес депутат Мирлан Бакиров.

Предлагается, чтобы состав Центральной избирательной комиссии формировался на шесть лет (вместо пяти по действующей редакции закона) и состоял из двенадцати членов. Кроме того, предлагается увеличить полномочия ЦИК. Предоставить комиссии возможность самостоятельно утверждать структуру, штатное расписание, смету расходов Центральной избирательной и нижестоящих избирательных комиссий.

Важное нововведение, что члены ЦИК будут определять очередность исполнения полномочий председателя, заместителя председателя комиссии путем жеребьевки. И очередность не может быть изменена, в том числе в связи с роспуском ЖК, изменением состава коалиции фракций, прекращением и досрочным прекращением полномочий президента.

«Действующей редакцией председателю ЦИК дано единоличное право формировать структуру, численность и состав центрального аппарата, назначать и освобождать сотрудников, в том числе постоянных специальных представителей и системных администраторов при территориальных избирательных комиссиях. Предлагаемые поправки обеспечат паритетность в принятии решений путем перераспределения полномочий и ротации руководства ЦИК», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Сагынбек Келдибаев получил депутатский мандат
Сооронбай Жээнбеков и Нуржан Шайлдабекова готовятся к следующим выборам
Парламентская фракция «Ата Мекен» может лишиться еще одного депутата
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Фальсификация в политсовете партии «Республика — Ата Журт», «не замеченная» ЦИК
В парламенте Кыргызстана появился новый депутат
ЦИК придумал, как проверять кандидатов в депутаты на наличие иного гражданства
Передачу мандата экс-главе ЦИК Кларе Кабиловой приостановили
Вопрос с передачей мандата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой не решен
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Популярные новости
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Турист &#8470;&nbsp;1. За&nbsp;пять лет Сапар Исаков 46&nbsp;раз летал в&nbsp;Китай Турист № 1. За пять лет Сапар Исаков 46 раз летал в Китай
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»