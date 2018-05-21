Увеличить срок и полномочия членов ЦИК предлагают в Кыргызстане. Изменения в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР» на общественное обсуждение вынес депутат Мирлан Бакиров.

Предлагается, чтобы состав Центральной избирательной комиссии формировался на шесть лет (вместо пяти по действующей редакции закона) и состоял из двенадцати членов. Кроме того, предлагается увеличить полномочия ЦИК. Предоставить комиссии возможность самостоятельно утверждать структуру, штатное расписание, смету расходов Центральной избирательной и нижестоящих избирательных комиссий.

Важное нововведение, что члены ЦИК будут определять очередность исполнения полномочий председателя, заместителя председателя комиссии путем жеребьевки. И очередность не может быть изменена, в том числе в связи с роспуском ЖК, изменением состава коалиции фракций, прекращением и досрочным прекращением полномочий президента.

«Действующей редакцией председателю ЦИК дано единоличное право формировать структуру, численность и состав центрального аппарата, назначать и освобождать сотрудников, в том числе постоянных специальных представителей и системных администраторов при территориальных избирательных комиссиях. Предлагаемые поправки обеспечат паритетность в принятии решений путем перераспределения полномочий и ротации руководства ЦИК», — говорится в справке-обосновании.