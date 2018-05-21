ОТРК расследует жалобу матери журналиста на давление со стороны замгендиректора

ОТРК проводит служебное расследование по обращению матери бывшей сотрудницы информационного канала «Ала-Тоо 24» на давление со стороны заместителя гендиректора Жылдыз Жумабековой. Об этом сообщил генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

«Обращение от матери Чынары Токоновой поступило и в Наблюдательный совет. Мы начали служебное расследование. Следим за ее здоровьем. Результат расследования обнародуем», — заявил Илим Карыпбеков.

Напомним, Батма Абдразакова, мать журналистки Чынары Токоновой, через Facebook обратилась к Илиму Карыпбекову с просьбой привлечь к ответственности замдиректора Жылдыз Жумабекову. По ее словам, та преследовала и давила на Чынару Токонову, в результате журналистка была вынуждена уволиться по собственному желанию, после чего у нее случился инсульт.