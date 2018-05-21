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Власть

Депутат попросил руководство ОТРК не менять так резко курс. Народ в шоке

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Садык Шер-Нияз призвал руководство ОТРК придерживаться принципов объективности и не менять так резко свою позицию. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По словам нардепа, Наблюдательный совет ОТРК не выполняет свою задачу. «Для чего избрали НС? Для того, чтобы он следил за деятельностью ОТРК. Чтобы, если вдруг будет давление со стороны аппарата президента или других органов, НС смог защитить телеканал и обеспечить, чтобы тот остался общественным», — отметил парламентарий.

Садык Шер-Нияз напомнил, что в скандале с «Белизгейтом» ОТРК целую неделю односторонне «поливала» депутатов «Ата Мекена» и отказывалась давать в эфир их мнение.

Шесть месяцев назад ОТРК величала, расхваливала одну группу лиц, а теперь передает новости с точностью до наоборот. Оказалось, что они воры. От столь резкого изменения позиции народ в шоке. Если на два месяца уехать в командировку и по возвращении включить ОТРК, то можно не узнать Кыргызстан.

Садык Шер-Нияз

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