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Власть

В Минобразования не знают, почему студенты-медики будут учиться 13 лет

В Министерстве образования и науки не знают, почему обучение на медицинском факультете в ОшГУ продлили до 13 лет. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил представитель министерства.

По его данным, это было сделано по инициативе Министерства здравоохранения. «Продлили годы учебы в ординатуре. Ординатуру Министерство образования не контролирует», — заявил он.

По словам депутата Рыскелди Момбекова, многие студенты этим недовольны.

Они планировали отучиться восемь лет. Мне студенты пишут, что у них нет возможности 13 лет оплачивать контракт.

Рыскелди Момбеков

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