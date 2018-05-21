В Минобразования не знают, почему студенты-медики будут учиться 13 лет

В Министерстве образования и науки не знают, почему обучение на медицинском факультете в ОшГУ продлили до 13 лет. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил представитель министерства.
По его данным, это было сделано по инициативе Министерства здравоохранения. «Продлили годы учебы в ординатуре. Ординатуру Министерство образования не контролирует», — заявил он.
По словам депутата Рыскелди Момбекова, многие студенты этим недовольны.
Они планировали отучиться восемь лет. Мне студенты пишут, что у них нет возможности 13 лет оплачивать контракт.Рыскелди Момбеков