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Власть

В парламенте предлагают выдавать социально уязвимым студентам льготные кредиты

«Льготные кредиты на образование — новые условия для коррупции», — заявил на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат Садык Шер-Нияз.

В комитете обсуждают изменения в Закон КР «Об образовании». Инициаторы проекта предлагают оказывать социальную поддержку молодежи из семей со средним достатком. Депутаты намерены обязать правительство выдавать льготные кредиты нуждающимся для оплаты контракта с университетом. Ставка кредитов будет составлять 5 процентов. Предполагается, что студент после окончания вуза постепенно будет выплачивать долг государству.

По словам автора проекта Аалы Карашева, законопроект направлен против внешней миграции и на воспитание грамотной молодежи. «На грантовые места в вузах ежегодно попадают всего лишь 5 тысяч студентов. Для молодежи из семей со средним достатком получение высшего образования становится несбыточной мечтой. В поисках средств люди вынуждены выезжать за границу. Постепенно получение образования отодвигается на второй план», — сообщил он.

По мнению депутата Садыка Шер-Нияза, в случае принятия законопроекта могут возникнуть новые условия для коррупции.

Нет гарантии, что кредиты получат нуждающиеся студенты. При отборе студентов на социальную поддержку могут проявиться коррупционные явления.

Садык Шер-Нияз

Комитет поддержал законопроект. По данным Министерства образования и науки, по предварительным подсчетам, правительство готово профинансировать обучение 500 студентов.
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