Депутат предлагает ужесточить наказание за призывы к межрегиональной розни

Депутат парламента Тазабек Икрамов предлагает ужесточить уголовное наказание за призывы и подстрекательство к разжиганию межрегиональной розни. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что, согласно новому Уголовному кодексу, который вступит в силу в 2019 году, наказание будет распределяться по категориям. Тазабек Икрамов предлагает тех, кто занимается разжиганием межрегиональной вражды через СМИ или Интернет, наказывать по третьей категории. Она предусматривает наказание от пяти до семи лет лишения свободы. А если в суде будет установлено, что это деяние совершила группа лиц и по предварительному сговору, то в этом случае срок увеличивается до 10 лет.

Тазабек Икрамов напоминает, что в Кыргызстане никто не может подвергаться дискриминации, в том числе по региональному происхождению. Эта норма прописана в Конституции.